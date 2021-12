Rumeurs NBA : les Blazers mettent toute leur équipe sur le marché

Portland Trail Blazers est sans aucun doute l’une des grandes déceptions de cette saison 2021/22 du NBA. Avec plus d’un tiers de la « saison régulière » déjà disputée, la franchise de l’Oregon est 11e de la Conférence Ouest avec une fiche de 12-18, même en dehors des zones de « play-in ».

L’équipe dirigée par Chauncey Billups, malgré avoir de grands joueurs au sein de son effectif, ne peut pas décoller et le rêve du ring est trop loin, du moins à court et moyen terme. Sans un parcours défini et plein d’espoir, les Blazers ont pris une décision très sérieuse.

Selon Brian Windhorst d’ESPN, Portland a répertorié l’ensemble de sa main-d’œuvre, à l’exception de Damien Lillard. Cela signifie que si une offre arrive pour un joueur de votre équipe avant la fin du « jour de la date limite d’échange » (en février), la franchise sera ouverte aux échanges.

Cela pointe directement vers CJ McCollum, Norman Powell et Jusuf Nurkic, les acteurs les plus recherchés du marché après Lillard. Il est clair que Portland doit se déplacer pour au moins se qualifier pour les séries éliminatoires cette saison. Tout autre chose que cela sera un échec complet du cours.

« J’ai parlé à un cadre cette semaine qui m’a dit que chaque Portland Trail Blazer est disponible à l’exception de Damian » – Brian Windhorst (h/t Hoops Hype) pic.twitter.com/8VSqPgvoWo – NBA Central (@TheNBACentral) 18 décembre 2021

‘Play-In’ ou rien

La réalité est que les Portland Trail Blazers ont déjà du mal à se classer parmi les six premiers de l’Ouest. Actuellement, la dernière position de qualification directe pour les playoffs est détenue par les Lakers de Los Angeles (16-14). Cela laisse la franchise de l’Oregon à quatre victoires d’intervalle, et avec quatre équipes entre les deux.