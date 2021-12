Rumeurs NBA: les Blazers recherchent CJ McCollum

Portland Trail Blazers Il a un problème très sérieux dans son effectif depuis quelques saisons : il n’a pas de spécialistes défensifs qui permettent à l’équipe d’être efficace dans cette facette. Ils font partie des meilleures équipes offensives de la NBA depuis plusieurs années, mais cela ne leur suffit pas. La défense est si mauvaise qu’il leur est impossible de rivaliser avec des équipes championnes. Maintenant, la situation est devenue intenable. Donc, soit l’un des deux, soit il s’en va Damien Lillard et ils commencent une reconstruction à partir de zéro, ou ils essaient d’améliorer leur défense.

Pour cela, le seul grand atout dont ils disposent sur le personnel pour essayer d’obtenir quelque chose de bien en retour est CJ McCollum. Il y a beaucoup de Rumeurs NBA circulant sur d’éventuels transferts avec lui comme centre d’opérations. Nous en listons 3 que les collègues de Hoophsype publient.

Ben Simmons

Comme l’explique Kevin O’Connor dans The Ringer, la cible principale des Blazers en ce moment (à souhait en plus de Damian Lillard), est le possible débarquement de Ben Simmons. Ce serait un grand impact au niveau défensif. Le problème est de convaincre les Sixers, et pour cela, il vous faut beaucoup plus que McCollum.

Pascal Siakam

Un autre joueur qui s’améliorerait beaucoup des deux côtés du terrain pour les Blazers serait Pascal Siakam. Ce serait une belle acquisition, mais on revient au même : les Raptors avec McCollum ne suffisent pas. Le package devrait être plus conséquent et on ne sait pas si un joueur comme Siakam, qui n’a pour l’instant pas fait preuve de constance dans sa carrière, en vaudrait la peine.

D’autres joueurs

Pensant toujours à améliorer la défense et considérant que les Pacers sont à vendre, Myles Turner serait une excellente acquisition à cet égard. En regardant d’autres équipes en reconstruction, Jerami Grant est un grand défenseur avec une capacité de marquer. On verra, il ne reste plus que le marché à fermer et l’émission Simmons-McCollum-Lillard va continuer d’avancer.