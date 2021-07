Rumeurs NBA : les Boston Celtics pourraient se passer de Jaylen Brown

Le jeune couple de Celtics de Boston formé par Jayson Tatum et Marron Jaylen Il semblait que cela était pleinement garanti, peu importe à quel point les choses sont turbulentes dans la franchise. Cependant, les nombreux changements qui se sont produits et qui ont conduit à Brad Stevens à la direction, ils peuvent avoir un impact surprenant sur les plans futurs des Celtics, comme le révèlent les rumeurs de la NBA. Cela ressort clairement des informations fournies par Hoopshype dans lesquelles il est catégoriquement indiqué que des sources très proches de la franchise reconnaissent avoir un joueur consomptible en Brown au cas où l’opportunité de signer une grande star se présenterait. Cette grande étoile devrait répondre au nom de Bradley Beal ou alors Damien Lillard.

Et c’est que la patience des verts a été épuisée, voyant que malgré des années d’investissement dans un projet passionnant et réalisé avec soin, il leur a été impossible de se battre avec des garanties pour le ring. La magie de Tatum est indéniable et il est toujours perçu comme l’homme qui devrait diriger les Celtics pendant de nombreuses années, mais autour Marron Jaylen Des doutes surgissent, basés surtout sur ses performances irrégulières sur le terrain extérieur, ainsi que sur l’opportunité d’intégrer un joueur un peu plus vétéran, dont l’expérience est essentielle aux moments forts des saisons. Il y a aussi le facteur de sa relation améliorable avec le Tatum susmentionné, quelque chose qui a été précipité ces derniers temps et qui peut être vital dans cette décision.

Brown ne quitterait les Celtics que si Beal ou Lillard arrivaient

Bradley Beal décidera dans les semaines à venir s’il signe avec les Washington Wizards ou s’il entre sur le marché ; S’il décide de ce dernier, Boston compte sur l’analyse de rentabilisation de Brown comme clé pour recruter le tireur. Dans le cas de Damien Lillard, son avenir est encore en suspens et s’il faisait le pas de rechercher activement des offres, tomber dans un écosystème comme celui de Boston Celtcis pourrait complètement séduire un joueur qui partagerait la vedette avec Tatum et formerait l’un des plus attractifs et puissantes paires de la ligue. Ainsi, Jaylen Brown est très apprécié par la franchise, puisqu’ils ne l’échangeraient que contre l’un de ces deux talents infinis.