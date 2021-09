Rumeurs NBA : les Brooklyn Nets s’intéressent à Stanley Johnson

Filets de Brooklyn Il ne résiste pas à chercher des améliorations jusqu’à la fin de l’été et la possibilité de creuser un écart dans son effectif avec le départ de DeAndre Jordan, un joueur qui ne rentre pas dans le schéma de jeu de Nash et dont le vétéran et les faibles performances de l’an dernier n’ont pas aidé. convaincre le staff technique, selon Rumeurs NBA. La question est tellement avancée que les New-Yorkais ont une signature en tête pour regagner la limite des joueurs possibles et l’élu n’est autre que Stanley johnson, comme le souligne Hoopshype, un attaquant talentueux qui n’a pas répondu aux attentes depuis qu’il a rejoint la NBA, mais qui a beaucoup de potentiel. Ce serait un gouvernail en faveur du small-ball.