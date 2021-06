Rumeurs NBA: les Celtics et les Mavs échangent contre Walker et Porzingis

Ils sont devenus un problème pour leurs équipes respectives et il n’y a rien de mieux que de trouver un fonctionnement symbiotique qui profite à tous les acteurs. C’est ce qu’ils cherchent Celtics de Boston Oui Les francs-tireurs de Dallas avec un transfert qui a eu un grand impact sur le Rumeurs NBA et cela semble prendre forme, selon nbaanalysis.net. C’est évident que marcheur Kemba est le grand souligné par la mauvaise performance de l’équipe du Massachusetts et n’a pas fini de s’adapter au jeu de l’équipe, tandis que la permanence de Kristaps Porzingis au Texas, il est insoutenable, en raison de son indiscipline et de ses mauvaises relations avec Doncic. Chaque joueur a encore trois ans sur un super contrat, donc seul un transfert de cette ampleur permettrait à chaque franchise de s’en débarrasser.

Celtics de Boston Il a un besoin urgent d’un joueur de l’intérieur avec une puissance de score et ils sont convaincus que le Letton peut jouer ce rôle, agissant comme une troisième épée. Ce serait une opération risquée compte tenu de l’énorme ego de Kristaps et de ses exigences constantes pour avoir plus d’importance. Avoir plus de centres défensifs et de rebondeurs, comme Tristan Thompson ou Robert Williams II, permettrait à Porzingis de se concentrer davantage sur les tâches offensives, c’est là qu’il se sent vraiment à l’aise. Les Celtics devraient s’en passer marcheur Kemba, mais aussi d’un jeune et talentueux tireur, comme Aaron Nesmith, ainsi que d’un premier tour de la NBA Draft 2021.

Porzinis et Richardson réciteraient aux Celtics en échange de Walker, Nesmith et d’un repêchage au premier tour

Pour sa part, Les francs-tireurs de Dallas cherchant désespérément un moyen de se débarrasser d’un problème évident tel que Kristaps Porzingis. L’alchimie ne coule pas avec lui, sa capacité de rebond est nulle et l’équipe slovène est à la recherche de nouvelles pièces qui s’intègrent dans le groupe. Un bateau peut bientôt sembler difficile pour un meneur comme Walker de s’intégrer dans l’équipe texane, mais le départ présumé de Tim Hardaway Jr leur fait chercher à intégrer un joueur capable de générer le leur. Soulager Kemba de ses responsabilités d’entraîneur pourrait être une bénédiction pour ce buteur. Josh Richardson serait un autre de ceux qui sont sortis en échange de Walker.