Rumeurs NBA : les Chicago Bulls s’en prennent à Talen Horton-Tucker

Talen Horton-Tucker promet d’être l’un des joueurs les plus appréciés de Free Agency 2021 et beaucoup ont déjà été déchaînés Rumeurs NBA autour de votre destination possible. Cependant, aucun n’a eu la résonance et la fiabilité de celui qui le place dans Chicago Bulls. Comme l’indique nbaanalysis.net, la direction de l’équipe du Michigan le voit comme le joueur idéal pour accompagner Lavine sur le périmètre et compléter un grand quintette qui les conduira à se battre pour des positions élevées dans le classement.