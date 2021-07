Rumeurs NBA: Les choix de repêchage des Golden State Warriors

Il reste à peine deux semaines avant que le NBA Draft 2021 ait lieu et Guerriers de l’état d’or C’est une des équipes qui va avoir plus de présence. Ceux de Steve Kerr, qui l’an dernier avait déjà choisi en position numéro 2, comptent cette année deux choix de loterie : les numéros 7 et 14.

Ainsi, bien qu’il existe de nombreux Rumeurs NBA qui indiquent que ceux de la Baie essaieraient de négocier avec les deux équipes (et James Wiseman) pour une étoile qui leur fera avoir une équipe gagnante la saison prochaine, la vérité est que, juste au cas où ils finiraient par les garder, ils ont plusieurs joueurs au point de vue. Ainsi, il y a déjà quelques joueurs de repêchage qui sont venus dans les installations de la Stephen Curry et l’entreprise à observer par les techniciens.

Travail d’avant-projet. pic.twitter.com/76vfBXncW0 – Golden State Warriors (@warriors) 15 juillet 2021

Groupe de joueurs

Le gardien de Floride Tre Mann et l’attaquant du LSU Cameron Thomas se sont entraînés mercredi. Anthony Slater, Nah’Shon Hyland de VCU et Quentin Grimes de Houston faisaient également partie de cette formation. Les joueurs suivants sont attendus aujourd’hui : Moses Moody (Arkansas), Davion Mitchell (Baylor), Jalen Johnson (Duke) et Kai Jones (Texas).

Ainsi, parmi ces derniers, Moody et Mitchell sonnent depuis des semaines comme des joueurs possibles qui pourraient être choisis par les Warriors dans le Draft. De toute façon, il est trop tôt pour savoir ce qui va se passer. Les bureaux sont furieux et jusqu’à quelques jours avant l’arrivée du Draft, nous ne saurons rien du tout avec certitude (rumeurs et plus de rumeurs, c’est sûr).