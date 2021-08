Rumeurs NBA : les Cleveland Cavaliers s’intéressent à Cam Reddish

Cameron rougeâtre est l’un des objectifs prioritaires dans ce qui reste du marché des Les Cavaliers de Cleveland, comme indiqué rumeurs NBA, puisque les Ohioans accueilleraient favorablement le départ de Larry Nance Jr dans le but de donner plus de minutes à la recrue Mobley et d’ajouter du talent dans d’autres domaines du court. Il y a eu de nombreux candidats pour renforcer l’équipe, comme Dillon Brooks, mais l’option qui a pris plus de force ces derniers temps est de chercher à recruter les Atlanta Hawks, selon ce qui a été dit par cleveland.com.