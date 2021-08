Rumeurs NBA: les Cleveland Cavaliers veulent profiter de la décision des Memphis Grizzlies avec Dillon Brooks

in

Comme prévu, l’erreur commise par Grizzly de Memphis lors du placement Les ruisseaux Dillon sur le marché, cela allait générer beaucoup de bruit. Il y a déjà eu plusieurs franchises qui se sont intéressées à l’arrivée du Canadien, et elles commencent à évaluer des propositions formelles pour l’obtenir.

Les Cavaliers de Cleveland fait partie des équipes qui ont déjà transféré leur intérêt à la franchise Tennessee, et ils apprécient même différentes formules pour pouvoir se rendre à la fois à l’étranger et Kyle Anderson, dont d’autres sont situés sur la rampe de sortie. Un saut de qualité évident s’ils l’obtiennent, non?