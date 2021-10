Rumeurs NBA: les Clippers envisagent de s’en prendre à Kyrie Irving

Les Rumeurs NBA sur Kyrie Irving Ils sont à l’ordre du jour, et comment pourrait-il en être autrement, son nom a été lié à la ville de Los Angeles. Dans un article récent, Greg Swartz de Bleacher Report a expliqué pourquoi un échange avec Clippers de Los Angeles cela aurait beaucoup de sens pour le meneur vedette.

La franchise de Los Angeles réunirait Irving avec Tyronn Lue avec qui il a remporté un championnat. Alors que Los Angeles a rejoint New York et San Francisco en tant que villes avec des lois strictes sur la vaccination, la nouvelle règle n’affecte pas le Staples Center, ce qui signifie qu’Irving pourrait participer à tous les matchs à domicile et à l’extérieur, choisir de se faire vacciner ou non.

Kyrie Irving a mis en ligne 3 projets de bague en 4 ans pic.twitter.com/bSjV5RvcfD – Adrián (@AdriPrincesa_) 28 octobre 2021

La remise éventuelle

Cela pourrait être la meilleure solution pour mettre fin au problème de Kyrie et que sa carrière puisse continuer normalement. La valeur commerciale d’Irving pour les Clippers n’a malheureusement pas baissé, ils devraient donc offrir quelque chose comme ça : Eric Bledsoe, Luke Kennard, Keon Johnson, un choix de première ronde en 2028 et des choix de deuxième ronde en 2022, 2023, 2024 et 2025.

Si, espérons-le, les Nets l’acceptent, à LA, ils auront un gros trio qui fera très peur, mais il est probable qu’à Brooklyn, ils ne veuillent pas perdre une étoile sans en recevoir une autre. En principe, l’échange proposé par les Nets ne vaudrait la peine d’être exploré que si la situation impliquant Irving devient incontrôlable et devient une distraction majeure pour l’équipe.