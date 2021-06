Rumeurs NBA: les Dallas Mavericks pensent que Luka Doncic partira

in

Bon nombre des ampoules les plus puissantes de l’environnement médiatique de la NBA continuent de pointer vers Luka doncic. Le Slovène a été éliminé avec les Dallas Mavericks au premier tour des Playoffs NBA 2021 malgré ses excellents chiffres personnels, mais son avenir n’est pas du tout clair et cela, quand il s’agit de l’un des meilleurs joueurs de toute la ligue est quelque chose qui génère beaucoup de bruit dans la presse et au sein de la franchise elle-même.

Les francs-tireurs de Dallas il a eu du mal à accompagner sa star, il n’a pas réussi à l’entourer de grands joueurs qui pourraient générer un projet gagnant à la recherche de la bague. Ni Porzingis ni Hardaway (à des moments très irréguliers) et personne d’autre n’a réussi à ajouter et Rick Carlisle Il a fini sur la corde raide.

Les doutes

C’est pour cette raison même, pour ce manque de compétitivité et d’ambition de la franchise texane qui, selon certains des médias sportifs les plus fiables aux États-Unis, confirment que les Mavs eux-mêmes ne les ont pas tous avec eux quand il s’agit de garantir l’avenir de Luka doncic dans la franchise texane.

La fidélité des Slovènes à Les francs-tireurs de Dallas C’est énorme, mais ça a une limite. Et si l’escorte européenne veut quelque chose, c’est que leurs numéros qui sont accessibles à très peu et qui parlent d’un possible MVP dans un temps très court puissent être canalisés dans un ring qui valorise leurs performances.

Luka Doncic n’a pas pris de décision qui parle de son avenir, mais les doutes sont là. Et quand la rivière sonne… Le Slovène est l’une des grandes superstars de la ligue et il le montre chaque semaine, il mérite plus que de se battre pour quelque chose de vraiment impossible.