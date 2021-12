Rumeurs NBA : les Dallas Mavericks veulent signer Myles Turner

Il n’est pas possible de se contenter d’une nouvelle année de transition et de croissance soutenue tributaire de Luka doncic. Ils le savent bien par la direction de Les francs-tireurs de Dallas, qui voit avec désespoir comment l’équipe est incapable de remporter des victoires sans le Slovène, qui dépend énormément de lui. Ce n’a pas été le meilleur départ au niveau individuel pour l’ancien Real Madrid, qui n’a pas non plus pu gagner un rythme compétitif en raison de blessures. C’est pourquoi, selon nbaanalysis.net, Rumeurs NBA se déchaînent autour d’éventuelles signatures, étant Myles tourneur une grande envie pour la franchise texane car cela leur permettrait de beaucoup progresser en défense et en libre Kristaps Porzingis du travail d’intimidation qui peut déprimer le Letton en attaque.

S’il est vrai que Porzingis a considérablement élevé son niveau de jeu cette saison, cela ne semble pas être suffisant pour le moment pour réaliser des atouts réguliers. L’idée de Jason Kidd serait de jouer avec le Letton comme attaquant de puissance, donnant une grande responsabilité à Myles tourneur, qui est non seulement l’un des meilleurs défenseurs de toute la NBA, mais est également capable de rebondir efficacement des deux côtés du terrain et d’ouvrir le terrain avec de bons tirs. Considérant que les Pacers seraient un agent libre à la fin de 2023 et que les choses à Indianapolis ne fonctionnent pas, il semble très possible qu’ils recherchent un mouvement à trois pour recruter le centre.

Hardaway Jr pourrait être sacrifiable pour les Mavs

Et est-ce le gros problème pour Les francs-tireurs de Dallas c’est qu’ils n’ont pas d’actifs commerciaux qui peuvent être d’un grand intérêt pour les Pacers, mais ils chercheront la formule pour établir des accords à trois voies qui finiront par aboutir à cela. Loin de l’élite de la Conférence Ouest, la franchise texane est consciente qu’avoir deux stars comme Luka et Kristapsz peut attirer n’importe quel joueur, et qu’elle devra peut-être se séparer de Tim Hardaway Jr pour prospecter le marché pour une troisième star établie. , comme Myles Turner.