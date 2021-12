Rumeurs NBA: les Denver Nuggets cherchent un moyen de sortir de Will Barton

va barton a l’identifiant transférable pépites de Denver de quitter la franchise le 15 décembre, comme le soulignent les rumeurs de la NBA. Le fait d’être blessé et que la saison du Colorado est presque perdue à cause des nombreux autres blessés, l’objectif est d’explorer le marché pour obtenir quelque chose en échange d’un joueur qui deviendra un agent libre cet été et qui pourra intéresser la médiation du campagne à de nombreuses équipes aux ambitions compétitives élevées, selon ce qui a été dit par nbaanalysis.net. Quelles franchises vont enchérir ?

