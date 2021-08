Rumeurs NBA : les deux équipes qui veulent le LiAngelo Ball

in

Il n’a pas eu la fortune ou les conditions de ses frères, mais le rêve de Boule LiAngelo Il reste le même. Bien qu’il n’ait pas été choisi dans le top 5 du repêchage de la NBA en tant que LaMelo et Lonzo, la réalité est que le seul joueur de la Balle qui n’a pas réussi à s’imposer dans la meilleure ligue de basketball de la planète est tout près de décrocher un contrat intéressant qui lui permettra de s’imposer dans l’élite du basketball nord-américain.

À tel point que, dans ses dernières déclarations, LiAngelo a confirmé ses sentiments en ce moment, offrant des indices sur sa croissance et sur la manière dont son avenir le plus proche se déroulera.

« Je dois essayer de suivre ma propre voie. Je ne peux pas essayer de faire comme Melo ou Lonzo car chacun a fait les choses d’une manière et je dois trouver la mienne. En ce moment, je dois garder les pieds sur terre et me concentrer sur une seule chose. Je pense que Charlotte peut être ma maison », a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par ..

Les deux équipes qui l’aiment

– Charlotte Frelons: comment pourrait-il en être autrement, l’équipe qui l’a accueilli lors de cette Summer League est sa destination la plus probable. En plus de l’influence possible de son frère dans l’accord, la réalité est que James Borrego aurait un autre jeune homme intéressant dans sa rotation.

– Les rois de Sacramento: Une autre des équipes qui se sont intéressées à l’incorporation de LiAngelo Ball sont les Kings. Avec De’Aaron Fox et les perles qui ont éclaté cet été, les Californiens sont l’une des franchises NBA qui veut capter les plus jeunes talents et l’engagement dans cette intersaison.

Quelle équipe obtiendra un joueur très complet qui pourra contribuer à presque toutes les facettes du jeu ?