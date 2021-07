Rumeurs NBA : les deux équipes qui veulent signer Dennis Schröder

L’un des noms les plus notables de l’été 2021, vraisemblablement au moins, sera Dennis Schröder. Les informations émanant de l’environnement du joueur confirment que son avenir ne sera pas sur le roster qu’il dirigera Frank Vogel au cours suivant, ils contesteront Les Lakers de Los Angeles.

La base allemande a déjà confirmé à plus d’une reprise sa volonté de ne pas renouer avec la franchise de Los Angeles lors de cette pré-saison. En fait, une proposition pluriannuelle de plus de 80 millions de dollars qui a été rejetée par la base teutonique.

Le présent et l’avenir du joueur est dans une autre équipe qui n’a pas autant de stars et peut leur donner plus de responsabilités, plus de partage de balle et plus d’importance au sein des schémas. Et il y a deux équipes qui sont les plus proches de leur éventuelle incorporation cet été, du moins montrant déjà un fort intérêt pour leur signature.

Les deux franchises qui vous surveillent

– New York Knicks : La franchise que commande Tom Thibodeau a déjà réalisé ce même parcours l’exploit d’entrer en Playoffs via la Conférence Est. La prochaine étape sera de construire une équipe compétitive qui puisse se battre pour le titre, et là Dennis Schröder pourrait jouer un rôle important. Un meneur avec une grande aisance quand il s’agit de marquer et avec certaines compétences dans la direction du jeu qui seraient utiles pour l’équipe du Madison Square Garden.

– Chicago Bulls: Si nous avons quelque chose de clair pour cette prochaine intersaison, c’est que la priorité des Bulls sur le marché sera l’arrivée du nouveau meneur de jeu. De nombreux noms ont déjà été liés à la franchise East Country et Dennis Schröder est l’un des joueurs qui conviendra le mieux à Coby White et Zach LaVine.