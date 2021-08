Rumeurs NBA : les deux équipes qui veulent traquer DeAndre Jordan

Si nous devions distinguer certains des meilleurs favoris pour obtenir la bague cette saison, peu laisseraient le nom des Brooklyn Nets derrière eux. Laissant derrière les problèmes physiques et le choc des egos, l’équipe qui aura 3 des meilleurs joueurs de la ligue tels qu’ils sont Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden Ils se battront avec tous ceux de la loi pour ajouter une bague qui ne sera pas facile du tout.

Mais Filets de Brooklyn C’est plus que leur Big-Trois, et c’est que dans l’entité new-yorkaise ils ont beaucoup et très bien travaillé pour pouvoir entourer au mieux le noyau de leur équipe. Il peut y avoir plus de mouvements, mais pour l’instant nous pouvons parler de noms comme Blake Griffin, Joe Harris, Nico Claxton, Bruce Brown, Patty Mills, James Johnson…

L’un des joueurs de la rotation de Steve Nash qui n’est pas assuré d’être sur la liste des Nets, loin de là, est DeAndre Jordan. En fait, à tel point que le pivot négocie son rachat avec les New-Yorkais et pourrait se rendre chez Free Agency pour rejoindre une escouade de prétendants qui se sont intéressés à sa signature.

Les deux équipes qui veulent le signer

– Les Lakers de Los Angeles: la cerise sur le roster de Frank Vogel pourrait venir de la main du pivot. Un important défenseur du cercle et un joueur qui contribue beaucoup des deux côtés du cercle, ce qui augmenterait les performances défensives de l’équipe de Los Angeles.

– Celtics de Boston: Le front office de Brad Stevens continue de travailler à la recherche d’un joueur de plusieurs centimètres, physique et vétéran. Travail sur le rebond, jeu de pick & roll… Une option intéressante pour ajouter Robert Williams et Enes Kanter.

Quelle équipe le fera signer une fois qu’il sera libéré des Brooklyn Nets ?