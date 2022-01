Rumeurs NBA: les deux façons dont Miami Heat pourrait signer Westbrook

Autant vous améliorez les performances de Les Lakers de Los Angeles Lors des dernières réunions, les doutes continuent de planer Russell Westbrook et continue d’exister Rumeurs NBA à propos de son départ de l’équipe de Los Angeles. Une franchise comme chaleur de Miami, qui pourrait trouver le moyen de faire face à un transfert risqué et courageux. Comme révélé par nbaanalysis.net, il y aurait deux formules par lesquelles la base pourrait atterrir en Floride :

Kyle Lowry et Duncan Robinson aux Lakers Kyle Lowry, Tyler Herro, PJ Tucker et Markieff Morris aux Lakers, en échange de Westbrook et des deux premiers tours de repêchage