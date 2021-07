Rumeurs NBA : Les deux formules pour que les Golden State Warriors signent Christian Wood

in

Bois chrétien a été l’un des joueurs avec la plus grande progression ces dernières années et transmet des sentiments de puissance de sa position de 4 qui pourraient être gaspillés dans une équipe sans aspirations compétitives, telles que Houston Rockets. C’est pourquoi plusieurs franchises poursuivent sa signature, notamment Guerriers de l’état d’or, comme ils révèlent Rumeurs NBA. Il a un contrat bas de 3 ans pour 41 millions de dollars, il est donc parfaitement acceptable pour ceux de la Baie, qui envisagent deux façons de le signer, comme l’a révélé nbaanalysis.net.

Les guerriers donnent à Wiggins, le choix au repêchage 2021, le choix au repêchage 2023 et le choix au repêchage 2025, pour accueillir Wood et Gordon Warriors donnent à Wiseman, Poole et le choix au repêchage 2023, pour accueillir Wood