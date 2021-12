Rumeurs NBA : les équipes intéressées transfèrent Myles Turner

Cela doit être frustrant de sentir que vous êtes un joueur d’élite dans la ligue, que vous choisissez chaque année d’être le meilleur défenseur et que vous n’avez toujours pas la confiance de votre équipe. C’est ce qui vit Myles tourneur pendant des années dans Indiana Pacers, avec une relation amour-haine qui semble définitivement rompue en très peu de temps. le Rumeurs NBA ces derniers jours sur ce qui est déjà considéré comme une sortie sûre pour le pivot, étant un atout important sur le marché. Et il y a plusieurs équipes qui ont besoin de puissance interne, avec un joueur qui s’impose comme l’un des meilleurs intimidateurs de la ligue et qui sait ouvrir le terrain efficacement. Trois équipes sont les mieux placées, selon Hoopshype.

Charlotte frelons

Il est clair que pour faire le grand saut, l’équipe dirigée par LaMelo Ball a besoin d’un intérieur d’élite. S’il est vrai qu’ils ont réussi à accumuler beaucoup de talent dans des postes extérieurs, ils sont encore assez boiteux en ce qui concerne les centres, ayant Mason Plumlee comme principaux arguments. C’est pourquoi ils seraient prêts à faire un gros effort pour signer Turner et compléter un quintette qui les rend candidats à tout.

Les Lakers de Los Angeles

Le désir des Angelenos est d’avoir un centre qui domine la peinture et puisse compléter Davis, ce que DeAndre Jordan n’est pas capable de faire. Le vétéran joueur intérieur est loin du niveau attendu, mais Vogel n’abandonne pas le rêve de jouer avec un double poteau, ce qui améliorerait les performances défensives de l’équipe. Turner s’adapterait parfaitement à cela car en attaque, il peut ouvrir le terrain et donner de l’espace à La Ceja, tandis qu’en défense il serait le protagoniste.

Knicks de New York

Les hommes de Thibodeau veulent concourir immédiatement pour des choses importantes et ne voient pas Mitchell Robinson prêt à être le centre de départ d’une équipe avec des aspirations. Ni Nerlens Noel ne sait comment jouer un rôle pertinent comme celui qu’il avait l’année dernière, forçant l’équipe à jouer avec Randle 5 pendant trop de minutes.