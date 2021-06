Rumeurs NBA: les franchises intéressées par Kelly Oubre Jr

Chaque été en NBA est intéressant et il y a généralement plusieurs feuilletons qui occupent de nombreux articles, mais celui-ci regorge de Rumeurs NBA, dont l’une des plus importantes sera la destination de Kelly Oubre Jr. Ce jeune joueur charismatique vise très haut depuis son arrivée en championnat, mais il n’a pas fini de faire le saut qualitatif que beaucoup attendaient. Pas même son passage dans un écosystème aussi compétitif que celui de Guerriers de l’état d’or Cela lui a permis de laisser derrière lui cette réputation de joueur instable, peu fiable et quelque peu capricieux. On dit souvent que le talent peut tout faire, mais tout au long de l’histoire, il y a eu de nombreux exemples de joueurs comme celui-ci qui se sont retrouvés sans trou dans la ligue. Pour le moment, l’attaquant ira à Free Agency 2021 et a le fort intérêt de trois franchises, comme le rapporte nbaanalysis.net.

Ce qui semble clair, c’est que Steve Kerr ne va pas mettre la moindre pression sur la direction des Warriors pour retenir un joueur qui laisse la défense à désirer et qui a de sérieux problèmes pour être solide dès le triple. Son profil est celui d’un joueur de banc capable de générer ses propres tirs et d’être important dans la rotation. Éventuellement, l’exemple de Jordan Clarkson, tout nouveau Sixième Homme de cette saison, est celui dont devrait s’inspirer un Oubre Jr qui va devoir défolier la marguerite pour décider quel sera son destin. Il y a plusieurs franchises intéressées et l’une des plus médiatiques est Knicks de New York, où il pouvait parfaitement jouer ce rôle, en donnant de l’air à une équipe très solide défensivement, mais manquant parfois de fluidité offensive.

New York Knicks, Miami Heat et San Antonio Spurs, les mieux placés pour signer Kelly Oubre Jr

chaleur de Miami C’est une autre des équipes à la recherche de solutions après une saison plutôt mauvaise. Ils vont se passer de Duncan Robinson, mais la grande question est de savoir comment développer un vestiaire dans lequel se trouvent deux joueurs un peu dissolus en termes de discipline, comme Tyler Herro et Kelly Oubre Jr. De leur côté, ceux qui donneraient le plus d’importance dans leur organigramme à l’attaquant charismatique seraient les San Antonio Spurs, désireux de remplacer DeMar DeRozan, qui tout indique qu’il quittera le parapluie de Gregg Popovich.