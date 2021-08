Rumeurs NBA: les franchises intéressées par Paul Millsap

in

Il y a encore des inconnues à résoudre sur le marché de la meilleure ligue du monde, avec la principale incertitude de savoir où jouera l’un de ces professionnels chevronnés capables de doter une équipe d’un statut supérieur dans leur combat pour la gloire : Paul Millsap. C’est la seule façon de définir l’homme de 36 ans qui a été fondamental dès le banc dans la progression des Denver Nuggets et qui cherche une dernière chance de terminer sa magnifique carrière sportive une bague entre les doigts. Les candidats de renom ne manquent pas pour recruter le talentueux attaquant, comme indiqué Rumeurs NBAS’il est vrai qu’il a perdu en force défensive et que son déclin physique l’a rendu moins important en attaque, il continue d’être une pièce attrayante pour quatre franchises, comme l’a révélé TheAthletic.

Filets de Brooklyn

Les New-Yorkais ont dû voir comment Jeff Green a mis le cap sur le Colorado, sa perte étant un revers très sensible dans leurs aspirations. Un splendide Big 3 ne suffit pas, ils pourraient donc chercher à recruter Millsap pour remplir ce rôle secondaire que Green a si bien joué, même si la cohérence défensive de Paul est moindre. Blake Griffin a besoin d’un remplacement sous garantie et les Nets semblent déterminés à jouer au Small Ball, un système dans lequel les forces de Millsap peuvent être maximisées.

Guerriers de l’état d’or

Écosystème idéal pour le joueur louisianais, pouvant former une redoutable paire avec Green à l’intérieur, ou ouvrir le terrain s’il coïncide avec Wiseman ou Looney. Il aurait beaucoup de minutes dans la ligue régulière et ferait un travail précieux en encadrant les jeunes talents qui occupent son poste sur le terrain. Son expérience serait très précieuse dans la rotation, donnant tranquillité et gestion émotionnelle à un quintette remplaçant qui peut avoir de nombreux jeunes prometteurs.

Clippers de Los Angeles

Les Angelenos sont très justes dans le jeu intérieur, donc toute incorporation serait très précieuse. Cependant, Millsap ne semble pas être la première option puisqu’ils recherchent un centre pur pouvant remplacer Zubac, en prenant Biyombo comme référence. En cas de ne pas pouvoir recruter les Congolais, ils mettraient tout en œuvre pour faire signer les anciens Hawks and Nuggets, qui pourraient beaucoup aider Ibaka et Marcus Morris, les champions du poste de 4.

Chicago Bulls

Ce serait la cerise sur le gâteau que les Illinoisiens leur ont préparé en un été splendide. Tony Bradley reste peu convaincant en tant que centre remplaçant, tandis que le jeune rookie Simonovic ne semble pas vouloir profiter de nombreuses minutes. Les doutes sur la position de 4 demeurent, avec Derrick Jones Jr comme seul joueur garanti. C’est pourquoi la signature de Millsap signifierait beaucoup en termes de rotation, en plus de donner de l’expérience et d’emballer une équipe avec peu de joueurs qui se sont battus fermement pour un anneau.