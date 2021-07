Rumeurs NBA: les franchises pourraient signer Bradley Beal

La décision ne peut pas être retardée plus longtemps et le fait qu’il n’y ait eu aucune confirmation sur la continuité de Bradley Beal dans la franchise de sa vie, Washington Wizards, fait le Rumeurs NBA sur un départ plus que probable de la capitale fédérale pour s’envoler. A chaque fois qu’un joueur du All Star envisage un changement de décor, une multitude de questions se posent sur la viabilité sportive et financière d’opérations de marché des transferts complexes et, dans ce cas, cela n’allait pas être moins. A tel point qu’à partir de Hoopshype ils ont fait une analyse dont seules six franchises NBA sortent indemnes comme candidates au recrutement de Beal.

chaleur de Miami

Les départs de Robinson, Nunn et Herro, ainsi que la disponibilité de Team Option avec des joueurs vétérans tels que Dragic et Iguodala, donnent à l’équipe de Floride la possibilité d’ouvrir une marge salariale et de lancer leur Big 3 particulier avec Beal.

pépites de Denver

Les Coloradans considèrent Michael Porter Jr comme une pièce idéale à échanger contre Beal, en supposant qu’ils devraient payer la taxe de luxe, mais en faisant confiance à Gordon pour être un avant-gardiste efficace. Ils se débarrasseraient des joueurs de rotation extérieurs.

Grizzly de Memphis

S’ils veulent garder le bloc de Morant et Jackson Jr, ils devraient se débarrasser d’une grande partie de leur garde-robe, remplie de jeunes joueurs de haut niveau, comme Brooks, Allen ou Clarke. Cela semble être l’option la moins acceptable pour Beal.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans

Projeter des atouts pour donner et recevoir serait le grand argument d’une équipe avide d’une étoile qui guide ses jeunes et donne confiance à Zion. Avoir l’atout de Lonzo Ball et Josh Hart en tant que joueurs consommables leur donne également des options.

Guerriers de l’état d’or

Wiggins et Wiseman seraient ceux sacrifiés pour former un Big 3 avec un périmètre difficile à battre dans l’histoire de la NBA. De plus, ce serait un pari de concourir pour la gloire immédiatement, ce que recherche un Beal qui a déjà 30 ans.

76ers de Philadelphie

Ben Simmons est la carte que les Sixers ont en réserve pour faire n’importe quel mouvement, même si malheureusement, il a été beaucoup dévalué après les dernières séries éliminatoires. Ils pourraient également être contraints d’inclure d’autres joueurs, tels que Maxey ou Thybulle.