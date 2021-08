Rumeurs NBA : les Golden State Warriors veulent du sang australien

L’une des équipes qui prévoit de faire le plus de mouvements au cours de cette pré-saison est Guerriers de l’état d’or. L’équipe de La Bahía est consciente que, malgré la fermeture de la partie centrale de son équipe, l’accompagnement des meilleurs joueurs secondaires possibles sera vital pour l’atteinte des objectifs et le retour de l’équipe nord-américaine au sommet du classement. dans le Conférence Ouest de la NBA.

Ainsi, les Golden State Warriors ont entamé la pré-saison avec l’élection de Jonathan Kuminga et Moïse Moody. Ces deux choix de loterie NBA Draft 2021 rejoindront un groupe d’excellents joueurs comme avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, James Wiseman ou Kelly Oubre, en plus d’un groupe de secondaire commandé par Toscano-Anderson, Nemanja Bjelica (récemment signé) et Mychal Mulder qui a considérablement augmenté au cours de la saison.

Les deux objectifs actuels

Ainsi, la boîte dorée est consciente qu’elle a besoin de l’arrivée d’une série de joueurs intéressants pour faire monter les bénéfices de son effectif. Pour cette raison, à travers un transfert qui affecterait les Utah Jazz, l’intention des Golden State Warriors n’est autre que de signer Joe Inglés.

Mis sur le marché par la franchise de Salt Lake City, l’Australien s’est imposé cette saison comme un excellent buteur, que ce soit en sortie de banc ou dans le cadre des cinq de départ.

Joe Ingles serait un autre buteur sous Steve Kerr, un joueur avec plus d’aisance au tir depuis la ligne des 3 points, mais bien plus. L’Australien fait partie de ces outsiders qui peuvent collaborer à merveille au mouvement rapide et efficace du ballon par son équipe, tout en ayant de grandes compétences et qualités pour pénétrer la zone, diviser et générer des avantages.

Un grand pas du front-office des Golden State Warriors s’il finit par compléter la liste des Steve Kerr.