Rumeurs NBA : les Hornets échangeront-ils Gordon Hayward contre les Pacers ?

Les Indiana Pacers ont une fiche de 14-23 cette année et occupent le 13e rang de la Conférence Est. Par toute mesure objective, c’est une saison perdue.

Sans surprise, le front office a essentiellement mis tout le monde sur la liste disponible pour le commerce. Ils ont également fait connaître leur prix demandé souhaité pour les plus grandes stars de l’équipe.

Un nom à surveiller avant la date limite des échanges de la NBA est Gordon Hayward.

Les Pacers avaient auparavant fait pression pour acquérir Gordon à la fin de 2020. Après avoir décliné son option de joueur de 34,2 millions de dollars avec les Boston Celtics, on s’attendait à ce qu’Indiana vienne le chercher.

Au lieu de cela, les Charlotte Hornets sont venus et l’ont débarqué sur quatre ans, 120 millions de dollars.

C’est maintenant l’occasion parfaite de réparer ce tort.

Comme l’a noté Shams Charania de ., les Pacers se dirigent vers ce qui a été décrit comme une « reconstruction substantielle ». Qui de mieux pour aider que Hayward, un joueur qui a été au centre de la récente reconstruction des Hornets ?

Dans une récente chronique, Brett Siegel de NBA Analysis Network a suggéré ce qui pourrait être un échange très raisonnable pour toutes les parties impliquées. Essentiellement, les Hornets enverraient Hayward et deux futurs choix de deuxième ronde aux Pacers en échange de Myles Turner, Jeremy Lamb et d’un choix de première ronde en 2023.

Un clair gagnant-gagnant.

Franchement, c’est aussi un bien meilleur retour pour Turner que ce que les Lakers de Los Angeles ont offert. Et les Knicks de New York. Et les Golden State Warriors.

Reste à savoir si l’Indiana parviendra à terme à sécuriser le commerce Hayward qui leur échappe depuis maintenant deux ans. Mais s’ils le font, cela aidera l’équipe à devenir beaucoup plus forte en 2022.

