Rumeurs NBA : les Indiana Pacers veulent Ben Simmons pour Sabonis

Tout le monde a déjà exclu une équipe qui, depuis des mois, réaffirme son intention d’apporter des changements, bien que tous aient semblé se débarrasser de Turner. Dans cette dualité de pivots dominants qu’ils possèdent, Domantas Sabonis a toujours été reconnu comme l’incontesté, mais la mauvaise performance de l’équipe jusqu’à présent cette saison permet de proposer d’autres options, comme suggéré Rumeurs NBA. Et est-ce que les Indiana Pacers pourraient envisager de faire un pari audacieux sur Ben Simmons offrant les Sixers comme monnaie d’échange au centre lituanien, selon nbaanalysis.net.

Cela donnerait des rayures à Myles Turner et servirait à s’établir comme l’une des meilleures équipes défensives de toute la NBA, car elles réuniraient les deux défenseurs les plus remarquables de la saison dernière. Ce ne serait peut-être pas l’équipe la plus attrayante, la plus rapide et la plus marquante, mais il serait extrêmement complexe de les affronter. Un retour aux origines du basket à Indianapolis, de ces projets gagnants fondés sur une défense de fer et une voyance tactique remarquable ; c’est ce qu’un mouvement qui féliciterait grandement 76ers de Philadelphie puisqu’ils obtiendraient pour Simmons ce qu’ils réclament depuis longtemps : un joueur All Star.

Comment Domantas Sabonis pourrait-il s’intégrer dans les 76ers de Philadelphie ?

C’est la grande question que se posent tous les fans puisque partager des espaces avec Embiid n’est pas facile. Peut-être que l’échange deviendrait à trois coussins, les Sixers essayant d’échanger Domantas contre une autre grande star consolidée de la ligue, peut-être au poste de meneur, où ils ont le plus de trous. Il n’est pas exclu que d’autres acteurs soient entrés dans l’opération, comme Jaden Springer, dans le cas des 76ers, ou Caris LeVert et Justin Holiday, dans le cas des Pacers.