Rumeurs NBA : les Kings envisagent de transférer De’Aaron Fox

Rois de Sacramento a le (dés)honneur d’être l’équipe qui ne s’est pas qualifiée pour les playoffs les plus longs de la NBA. Depuis la saison 2005/06, la franchise de la capitale californienne n’est plus en compétition pour le ring. C’est-à-dire il y a plus de 15 ans.

Le pire de tout pour cette équipe est que la direction qu’elle a prise il y a trois décennies ne semble pas changer à court ou moyen terme. Actuellement, les Kings occupent la 10e position de la Conférence Ouest avec un bilan de 12 victoires et 18 défaites. Bien qu’ils soient dans des zones de jeu, ils ont les Portland Trail Blazers et les San Antonio Spurs qui se cachent par derrière.

Le 21 novembre, les Sacramento Kings ont décidé de licencier Luke Walton après avoir toujours échoué à obtenir des résultats positifs. Un mois plus tard, dans une situation similaire, la franchise envisage de transférer son meilleur joueur, De’Aaron FoxSelon les dernières rumeurs NBA.

L’information a été fournie par Brian Windhorst d’ESPN. Les Kings considèrent qu’ils ont besoin d’un changement radical pour leur avenir, et l’une des options qu’ils envisagent est de déplacer leur étoile avant le « Trade Deadline Day », maintenant qu’il a une grande valeur sur le marché.

Dans les protocoles COVID-19

Ce vendredi, De’Aaron Fox a rejoint la longue liste des joueurs qui, la semaine dernière, sont entrés dans les protocoles COVID-19 après le torrent d’infections au sein de la ligue. En dehors de cela, Fox affiche en moyenne 21,3 points (20e de la NBA), 3,7 rebonds et 5,0 passes décisives par match en 29 matchs joués.

