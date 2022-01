Rumeurs NBA : les Kings et les Lakers de Los Angeles parlent pour Anthony Davis

Il ne reste que quelques semaines avant la fermeture du NBA Market et les seules options pour que les équipes se renforcent résident dans le Agence gratuite. Cependant, jusqu’à ce que ce jour arrive, il y a beaucoup de franchises qui veulent grandir avec l’arrivée d’un joueur de haut niveau et l’une de celles qui semble prête à parier sur un cadeau plein de succès est Rois de Sacramento.

Il semble qu’en Californie ils aient déjà fait le pas d’arrêter de considérer l’étape d’une restructuration infinie basée sur de jeunes talents et veulent être l’un des noms propres de l’intersaison. Pour cela, en plus du travail constant et efficace des Kings, la nécessité d’ajouter une méga star de la ligue est impérative.

En l’état, le dernier Rumeurs NBA qui viennent des États-Unis et qui touchent la franchise répondent à un nom de plusieurs carats : Anthony Davis, qui n’en finit pas de montrer tout son potentiel en Les Lakers de Los Angeles.

Une proposition formelle

À tel point que les Sacramento Kings ont déjà transféré une offre aux Angelenos pour essayer d’ajouter « La Ceja » à leur liste :

– Les Kings accueilleraient Anthony Davis

– Les Lakers de Los Angeles reprendraient les services de Buddy Hield, Harrison Barnes et Richaun Holmes, en plus d’un bon nombre de rounds du NBA Draft assez appétissants.

A priori, on parle d’une proposition rare qui devrait être rejetée par ceux de Frank Vogel, mais qui sait. Si au Staples ils veulent avoir deux buteurs fiables, un joueur d’intérieur de plus pour la rotation et de bons membres pour la reconstruction de l’équipe à court ou moyen terme… Ils pourraient accepter.