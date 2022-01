Rumeurs NBA : les Lakers de Los Angeles n’échangeront pas Russell Westbrook

Comme nous l’avons déjà dit dans Blogdebasket il y a quelques jours et maintenant les collègues de l’Athletic l’ont confirmé, Les Lakers de Los Angeles ont essayé de transférer à Russell Westbrook dans les dernières semaines.

Ainsi, comme l’expliquait Sam Amick dans son article, Los Angeles a manifesté un « intérêt » pour le transfert de Westbrook ces dernières semaines, car dans l’équipe violette et or, ils reconnaissent que les choses ne se passent pas aussi bien. James Lebron Oui Anthony Davis ils avaient prévu quand il a rejoint Westbrook.

Ainsi, la nouvelle n’est pas maintenant que les Lakers ont essayé de transférer le joueur, mais qu’ils donnent ce transfert comme « très peu possible » face à la date limite de transfert du 10 février.

Le contexte de l’histoire

Les Lakers ont remporté le ring il y a quelques années et ont lamentablement échoué la saison dernière lorsqu’ils ont essayé de le défendre. Alors l’été dernier Rob Pelinka et son équipe a décidé de repartir de zéro : ils ont viré tous les joueurs de l’équipe sauf LeBron, Davis et Talen Horton Tucker et ils ont créé une nouvelle équipe. Le pari le plus risqué était d’assimiler le contrat gigantesque de Russell Westbrook (44 millions cette année et une option joueur de 47 la saison prochaine). Ainsi, ce contrat est désormais « un obstacle de taille » à l’obtention d’un transfert.

Pelinka a essayé d’améliorer les lacunes en attaque l’année dernière, et pour cela il a créé une équipe offensive qui ne s’adapte pas à son entraîneur Frank Vogel. Le résultat est un désastre absolu. Comme presque tout l’argent de l’équipe est réparti entre LeBron, AD et Westbrook, ou ils sont transférés vers l’un des trois ou la chose est très compliquée pour changer la dynamique. Compte tenu de ce que nous avons vu, il sera plus facile de charger Vogel et d’essayer un autre technicien plus offensif. Changer de joueur semble compliqué.