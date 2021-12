Rumeurs NBA : les Lakers de Los Angeles recherchent Russell Wesbrook

Les Lakers de Los Angeles accumuler cinq défaites consécutives malgré le fait que James Lebron se détache. Les choses s’annoncent vraiment mal pour l’équipe de Los Angeles et on parle déjà de reconstruction en profondeur dans l’équipe comme ce qui s’est passé lors de la dernière saison de LeBron dans les Cleveland Cavaliers.

Ainsi, puisque presque tout le salaire de l’équipe est occupé par LeBron, Anthony Davis Oui Russell Westbrook, seul le départ de l’un des trois pourrait entraîner le changement nécessaire dans les effectifs. À ce jour, Pelinka et son équipe travaillent à essayer de faire sortir Westbrook, ce qui ne donne pas le résultat escompté (bien qu’il joue comme pendant toute sa carrière dans l’équipe de Los Angeles, nous ne savons donc pas ce qu’il attendait de lui).

Le problème, c’est qu’il y a peu d’équipes dans la ligue qui peuvent prendre le salaire de Westbrook (44 millions de dollars cette année et une option de joueur de 47 $ la prochaine) et veulent le faire aussi. Ainsi, dans tout échange, l’équipe qui a acquis Westbrook devrait rendre en salaire au moins 35,3 millions, avec ce que cela implique une perte de joueurs.

Rumeurs NBA

Ainsi, comme l’explique Yossi Gozlan dans Hoopshype, une équipe en manque d’un meneur comme les Boston Celtics pourrait l’acquérir en échange d’Al Horford (27 millions), Josh Richardson (11,6) et Juancho Hernangómez (7). Cependant, les Verts ne semblent pas se concentrer sur un meneur vétéran comme Westbrook. Une autre équipe qui pourrait acquérir Westbrook serait les New Orleans Pelicans, en échange de Jonas Valanciunas, Josh Hart, Devonte Graham et Tomas Satoransky. Ils ne semblent pas intéressés non plus.

Les équipes qui pourraient accueillir Westbrook

Il n’y a pas beaucoup de franchises NBA avec suffisamment d’espace salarial pour pouvoir faire face à une arrivée comme celle de Russell Westbrook. En gros, ceux qui sont en reconstruction complète, comme les Detroit Pistons, les Orlando Magic et les San Antonio Spurs.

L’action la plus plausible, même pour ce qu’ils doivent à Westbrook historiquement, serait le Thunder d’Oklahoma City, où il a passé la majeure partie de sa carrière. Après avoir échangé Kemba Walker, ils pourraient accueillir les 47 kilos de Russell pour la saison prochaine.

Oklahoma City pourrait générer jusqu’à 34,3 millions de dollars d’espace de plafond en ce moment s’il renonçait à ses exceptions commerciales existantes et à ses restrictions de plafond d’agent libre. Cela pourrait leur permettre d’acquérir Westbrook simplement en retournant Derrick Favors et tout autre salaire.

Ainsi, il ne semble pas facile que les Lakers puissent se débarrasser de leur dernière étoile. Même si ce n’est pas impossible. Attentif à la Rumeurs NBA.