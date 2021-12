Rumeurs NBA : les Lakers pensent à TJ Warren pour renforcer

Au Les Lakers de Los Angeles ils ont un grand trois avec beaucoup de potentiel avec LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, mais il semble que concourir pour le ring soit loin pour eux. L’équipe de Los Angeles pense donc à un transfert pour améliorer l’effectif.

Zach Buckley de Bleacher Report a proposé le plan parfait pour l’or et le violet, qui serait d’acquérir TJ Warren pour augmenter la dynamite sur la liste. Le transfert proposé par ce journaliste américain consiste pour les Lakers à envoyer Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn et Malik Monk aux Indiana Pacers en échange de Warren et Justin Holiday.

Le seul problème avec cela est le risque que court Los Angeles, puisque l’attaquant des Pacers est un joueur contrasté dans la ligue mais il n’a pas encore fait ses débuts cette saison et il faudrait attendre qu’il atteigne la même dynamique que le reste de ses coéquipiers . Warren se remet d’une fracture du pied gauche qui l’a empêché de jouer depuis la saison dernière.

N’oubliez jamais la bulle TJ Warren pic.twitter.com/WuJMolYb7B – bryan – (@ShowtimeKnicks) 9 novembre 2021

Numéros

Selon Slam, TJ pourrait ne pas pouvoir rejouer avant 2022 et il y a donc un certain danger. Mais vraiment s’il revenait à sa meilleure version, ce serait incroyable pour les Lakers. Et Holiday pourrait également être très utile à Los Angeles en tant que joueur de rotation qui contribue beaucoup à la défense et pourrait améliorer les tirs extérieurs. Comme on dit, celui qui ne risque pas ne gagne pas et les Lakers valent la peine d’être considérés.