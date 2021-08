Rumeurs NBA : les Lakers veulent le retour de Dwight Howard et Danny Green

Rumeurs NBA : Les Lakers de Los Angeles Ils veulent former à nouveau une équipe championne et pour cela, ils cherchent à se renforcer avec des joueurs qui ont joué un rôle clé sur le ring 2019. Danny Green et Dwight Howard, qui a joué dans les 76ers de Philadelphie la saison dernière, sont deux objectifs clairs pour que les Angelenos s’améliorent en tir et en défense extérieure et en jeu intérieur. Chris Haynes rapporte.

