Rumeurs NBA: les Nets pourraient échanger Irving et Harden

L’écoute est gratuite et ne fait de mal à personne. Ainsi semblent-ils justifier de la direction de Filets de Brooklyn leur tendance à décrocher le téléphone avec intérêt chaque fois qu’un appel arrive pour demander deux de leurs membres Big 3, comme indiqué Rumeurs NBA: James Harden et Kyrie Irving. Le seul qui a rempli son rôle de grande star et donne l’appel depuis qu’il a rejoint l’équipe est Kevin Durant ; L’attitude hors piste des deux autres stars n’aime rien à New York et s’il est vrai qu’Harden s’échauffe, sa tendance inexorable à perdre sa forme dès qu’il en a l’occasion est encore perçue avec des doutes. et du ressentiment, comme son comportement extra-sportif, comme le souligne SNY.

La question est de savoir quel joueur pourrait provoquer la sortie de l’un ou de l’autre. Il est clair que le marché pour Kyrie Irving est pour le moment très limité, car le fait qu’il n’ait pas été vacciné est un énorme facteur limitant et il semble plus proche du retrait qu’autre chose. Cependant, une franchise est celle qui frappe à la porte avec le plus d’insistance, en s’intéressant à la situation des deux joueurs : 76ers de Philadelphie. Ils ont aussi une puanteur, comme c’est Ben SimmonsEt ils pensent que cela pourrait générer de l’intérêt pour Brooklyn s’ils continuent à faire un travail de quartier-maître, essayant de convaincre les New-Yorkais de libérer une de leurs stars.

Une crise des bénéfices des Nets rendrait la sortie de Harden plus probable

Ce qui est clair à l’heure actuelle, c’est qu’il n’y a pas de refus catégorique des offres qu’ils reçoivent tant pour Kyrie Irving pour ce qui est de James durcir, mais plutôt un « on verra » qui s’annonce prometteur pour les candidats et qui risque de faire redoubler le pari de certaines franchises pour eux prochainement. Filets de Brooklyn Il n’en finit pas de carburer et s’il y avait une séquence de jeu et de résultats négatifs, cette option de dépaysement d’Harden gagnerait beaucoup de poids. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un moment très intéressant sur le marché et que les Nets peuvent être confrontés à la possibilité de prendre une décision d’une importance vitale pour leurs aspirations sur le ring.