Rumeurs NBA: les New York Knicks envisagent de signer Caris LeVert

Caris LeVert Il ne finit pas par s’intégrer dans la dynamique sportive des Indiana Pacers et plusieurs équipes sont intéressées à lui donner une nouvelle opportunité de s’imposer comme la star qu’il a promis d’être il y a quelques années. Le plus actif, selon Rumeurs NBA, sont les Knicks de New York, désireux d’ajouter du talent à leurs rangs et d’essayer de corriger leur parcours erratique cette saison. A tel point que, comme l’indique nbaanalysis.net, ils ont deux formules plausibles pour vous signer :

Débarrassez-vous d’Alec Burks, Kevin Knox II et d’un premier tour de Draft Incorporez également Turner et Lamb en échange de Toppin, Walker, Knox, Fournier, Noel et les deux premiers tours de Draft