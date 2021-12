Rumeurs NBA: les New York Knicks montrent leur intérêt pour la signature d’Eric Gordon

Eric Gordon est la seule braise de la main-d’œuvre compétitive de Houston Rockets avant que le processus de reconstruction dans lequel ils sont plongés n’arrive et leurs jours dans la franchise texane semblent comptés. L’escorte vétéran veut faire partie d’un projet avec des aspirations sportives et Knicks de New York a son regard rivé sur lui face à une éventuelle signature, selon Rumeurs NBA. Son grand supporter dans l’équipe est Derrick Rose, un de ses amis proches et qui estime que Gordon pourrait beaucoup aider les New-Yorkais à se qualifier pour les playoffs, un objectif prioritaire en ce moment, comme l’indique nypost.

