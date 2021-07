Rumeurs NBA : les New York Knicks s’en prennent à Terry Rozier

Terry Rozier C’est un joueur ambitieux qui ne voit rien de clair sur sa continuité dans Charlotte frelons en raison de l’importance de LaMelo Ball comme élément clé de l’avenir de la franchise. Cette situation peut être exploitée par Knicks de New York, comme indiqué Rumeurs NBA, car ils ont besoin d’un meneur et ils auraient jeté leur dévolu sur ce joueur, qui les captive par sa capacité de marquer et son caractère compétitif. Pour le signer, ils auraient besoin d’un transfert, ce qu’ils seraient prêts à faire sans Kevin Knox et les deux premiers tours du repêchage, l’un en 2021 et l’autre en 2022. L’option alternative envisagée est d’utiliser Obi Toppin à la place. des deux tours de repêchage, comme une réclamation pour les Hornets à accepter, selon ce qui a été dit par nbaanalysis.net.