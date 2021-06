Rumeurs NBA : les New York Knicks s’intéressent à John Wall

le Rumeurs NBA et l’un des principaux acteurs de tout ce qui va arriver bientôt sont les Knicks de New York. L’équipe de Tom Thibodeau cherchera à ajouter des pièces notables à son équipement et sondera le marché des gros joueurs. Mais tout ne va pas être des signatures spectaculaires au niveau sportif, mais aussi la recherche d’hommes qui peuvent contribuer depuis le banc et grandir dans une seconde chance. L’exemple de Derrick Rose cette saison est flatteur de récupérer un autre homme puni de blessures telles que mur de Jean, un joueur qui a offert des pousses vertes cette année et ne compte pas pour les Houston Rockets à l’avenir, comme indiqué par nbaanalysis.net.

La situation contractuelle de Wall est qu’il lui reste une année de contrat garantie, pour laquelle il facturera 44 millions de dollars, et en 2022, il aura une option de joueur. Thibodeau a de jeunes joueurs et un potentiel qu’il n’a pas, comme Kevin Knox et Frank Ntilikina, ce qui pourrait être très attractif face à un échange. La signature de Wall serait un saut qualitatif dans les médias, elle offrirait un joueur de qualité depuis le banc, pouvant jouer le rôle de meneur remplaçant et mettrait le pansement avant qu’une blessure ne se dessine, comme le départ de Derrick Rose. . En tout cas, parier sur Wall leur donnerait la possibilité d’attirer des stars qui entretiennent de bonnes relations avec lui, ou de pouvoir profiter de sa revalorisation s’il fait preuve d’un bon niveau de jeu en début de saison.

John Wall a un an de contrat de plus garanti et aura l’option joueur en 2022

S’il est vrai qu’il a eu des problèmes physiques cette saison, ceux-ci sont davantage dus à une inactivité depuis si longtemps qu’à quelque chose de grave, ce qui donne beaucoup de confiance à Knicks de New York de quoi mur de Jean il est à temps pour retrouver un haut niveau de jeu. Il n’a que 30 ans et même s’il a perdu un peu d’explosivité, il reste un joueur très intelligent, capable de générer ses propres tirs et d’apporter une expérience gagnante à une jeune équipe encore en construction.