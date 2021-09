Rumeurs NBA : les Nuggets traquent Bradley Beal

in

Les pépites de Denver ils suivent de près Bradley Beal, et l’escorte vedette peut sortir du Les sorciers de Washington même s’il était censé rester. Une équipe qui suit la situation de Beal avec les Wizards est les Nuggets selon les rumeurs de la NBA, bien qu’elles ne soient certainement pas la seule.

Dans un article récent, Greg Patuto de NBA Analysis Network parle d’un échange possible qui permettrait aux Nuggets d’acquérir la superstar. Même si Beal exigeait de partir, des prétendants potentiels comme les Nuggets devraient toujours payer la rançon pour convaincre les citoyens de conclure un accord et de laisser partir leur meilleur joueur. Les chiffres de la star de Washington la saison dernière étaient de 31,3 points, 4,7 rebonds, 4,4 passes décisives et 1,2 interceptions, sa valeur marchande est donc très élevée.

L’offre que Denver devrait faire

Dans le scénario d’échange proposé, les Nuggets enverraient un colis comprenant Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Bol Bol, un choix de premier tour 2022, un choix de premier tour 2027 et les droits d’échanger des choix de premier tour. 2024 et 2026. Les Wizards ne devraient envisager un tel scénario commercial que si Beal exprime son désir de quitter Washington. En l’envoyant aux Nuggets, ils obtiendraient trois jeunes talents prometteurs qui pourraient faire partie de leur avenir à long terme, ainsi que deux futurs choix de première ronde et deux échanges de choix.