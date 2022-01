Rumeurs NBA: les options des Golden State Warriors pour signer Myles Turner

Cela peut sembler utopique et risqué, mais ce ne serait pas la première fois Guerriers de l’état d’or surprend le monde avec une démarche ambitieuse de la part de la direction qui permet à l’équipe de faire un énorme saut qualitatif. Avec les Rumeurs NBA déclenché autour d’un départ plus que probable des Indiana Pacers par Myles tourneurIl y a eu de nombreuses franchises qui sont entrées dans les piscines pour reprendre leurs services, mais ces derniers temps, l’option de ceux de la Baie a sonné fortement. Avec un concurrent déjà solide pour le ring, faire appel à l’un des meilleurs défenseurs de la peinture de toute la ligue serait un tournant et terrifierait tous leurs concurrents. À partir de nbaanalysis.net, ils ont expliqué les formules qui rendraient cette signature possible.

Turner ne correspond clairement pas ou ne s’adapte pas à la coexistence nécessaire avec Sabonis à Indianapolis, mais les Pacers ne vont pas se séparer de lui à un prix avantageux. Cependant, la mauvaise dynamique de l’équipe peut quelque peu amortir le départ d’un joueur très influent de l’intimidation et avec la capacité d’ouvrir le terrain et de rebondir en attaque. L’accumulation de talent des Warriors sur le périmètre, avec l’émergence de Poole et le retour de Klay Thompson, peut conduire la direction de l’équipe à percevoir un joueur comme Andrew Wiggins comme sacrifiable. Avec cela et un premier tour de repêchage, ils pourraient parfaitement convaincre les Pacers de l’arrivée de Turner, qui pourrait être rejoint par même un autre joueur de grand talent et capable de marquer sur le banc, comme Jérémy agneau.

Il existe deux formules possibles pour que les Warriors signent Myles Turner

Dans une autre option plausible, Guerriers de l’état d’or se séparerait de certains de ses jeunes talents et de ses joueurs de banc plus fiables, dans le but de former un quintette de rêve qui les fera aller sur le ring à court terme, sans perdre de puissance externe. A) Oui, Moses Moody, James Wiseman et Juan Toscano Anderson agirait comme monnaie d’échange, avec un premier tour de repêchage, de sorte que Myles tourneur atteindra le modèle. Il pourrait convaincre les Indiana Pacers s’ils décident de refonder un processus de reconstruction, même si la première option leur semble plus acceptable. En tout cas, l’arrivée du pivot chez les Warriors serait un véritable séisme en NBA.