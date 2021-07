Rumeurs NBA: les pélicans de la Nouvelle-Orléans optent pour Kevin Love

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans est l’une des équipes qui s’impliquera le plus dans Rumeurs NBA durant cet été. Zion Williamson n’est pas content et la direction de l’équipe de Louisiane veut changer le cours de leur roster pour satisfaire leur star et l’encourager à renouer avec eux. Ainsi, ce dernier placerait Kévin Amour comme l’une des cibles possibles des pélicans.

Sam Amico, chez Hoops Wire, a reconnu l’intérêt de diverses franchises pour le joueur toujours de Clevaland Cavaliers dans des informations que nous avons déjà publiées sur Blogdebasket :

“Selon des sources, les prétendants potentiels à Love incluent les Pelicans, les 76ers, les Heat, les Clippers et les Trail Blazers. On pense que Love espère quitter les Cavs, mais aucune demande commerciale n’a été faite et des sources disent qu’il n’y a aucune raison de croire qu’une demande est à venir.”

Ainsi, de toutes ces destinations possibles, il semble que celle qui serait la plus proche de la signature de Love serait les Pélivans. Il faut rappeler que le joueur doit encore récolter 31 millions cette saison à venir et près de 29 en 2022-2023. Gardez à l’esprit que les Pélicans ont quelques contrats importants qu’ils pourraient vouloir abandonner (Steven Adams et Eric Bledsoe) qui pourraient entrer en jeu dans un éventuel échange avec les Cavs for Love.

Kevin Love sera certainement une énorme présence de vétéran pour les jeunes pélicans – pic.twitter.com/RM6d7ljdHx – Nation des pélicans (@PelsNationCP) 4 juillet 2021

Pourquoi Kevin Love ?

L’idée de la direction des Pélicans de s’intéresser à Love repose sur l’inclusion d’un joueur vétéran capable de donner de la stabilité à un jeune vestiaire qui génère beaucoup de problèmes et encore capable de fournir des tirs extérieurs et des rebonds.