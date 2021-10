Rumeurs NBA: les pélicans de la Nouvelle-Orléans s’en prennent à D’Angelo Russell

D’Angelo Russell est l’un des joueurs de la liste des Minnesota Timberwolves qui est fréquemment mentionné dans divers Rumeurs NBA. Les Timberwolves ne cherchent peut-être pas un moyen de sortir de Russell pour le moment, mais contrairement à Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards, il n’est pas considéré comme intouchable dans la franchise et le Pélicans de la Nouvelle-Orléans ils veulent profiter.

Greg Patuto de NBA Analysis Network a signalé un échange possible qui permettrait aux Pélicans d’acquérir Russell des Timberwolves avant la date limite des échanges. Dans cet accord potentiel, les Pélicans enverraient un colis comprenant Devonte ‘Graham, Josh Hart, Tomas Satoransky et un choix de deuxième ronde 2022 aux Timberwolves en échange de Russell et Jaylen Nowell.

Le pick-and-roll inversé Karl-Anthony Towns + D’Angelo Russell est une ride fascinante. KAT semble avoir plus éclaté sur le périmètre cette année, ce qui rend ces P&R 5-1 particulièrement meurtriers. pic.twitter.com/EAj5tIeweh – Clips des Timberwolves (@WolvesClips) 13 octobre 2021

La dentelle chez les pélicans

D’Lo serait un ajout incroyable aux Pélicans. Comparé à Graham et Satoransky, il est mieux à même d’assumer le rôle de meneur de jeu pour les Pélicans pour la saison à venir. Son arrivée possible à la Nouvelle-Orléans leur apporterait une amélioration significative dans le jeu extérieur et améliorerait leurs performances du côté offensif du terrain. Lorsqu’ils sont entourés des bonnes pièces, le trio de Russell, Brandon Ingram et Zion Williamson pourrait donner aux Pélicans une chance réaliste de pouvoir concourir dans la difficile Conférence Ouest et au fil des ans peut-être remporter leur premier titre de champion de la NFL NBA.