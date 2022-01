Rumeurs NBA : les Philadelphia 76ers veulent que Ben Simmons joue

Quand il semblait que rien de plus bizarre ne pouvait arriver, maintenant tout Rumeurs NBA Ils indiquent une option si farfelue il y a quelques jours, comme plausible et compréhensible maintenant ; la gestion de 76ers de Philadelphie est désespéré en l’absence d’offres intéressantes pour pouvoir placer Ben Simmons dans une autre équipe et ils ne sont pas prêts à donner leur bras pour se tordre devant le chantage de l’Australien. Désireux de tirer le meilleur parti de la patience de leur joueur, les Sixers ne vont pas vendre l’Australien à un prix avantageux et s’ils ne reçoivent pas une offre incluant un joueur All Star en remplacement, ils resteront dans cette situation. C’est pourquoi ils ont déjà activé la machine diplomatique, afin de convaincre Simmons de jouer s’il ne peut pas quitter l’équipe avant le 10 février, comme l’indique Marc Stein.

Voyant que l’équipe réagit et reste dans la lutte pour les premières places de la Conférence Est, les Sixers ont vu l’opportunité que le temps passé loin des courts sape le moral de leur joueur et ils peuvent signer un armistice dans la guerre ouverte qu’ils avoir depuis des mois. Ce serait un cadre idéal pour tenter d’amener l’Australien à se réengager dans la compétition, apporter tout son potentiel et y voir une opportunité de montrer au monde qu’il est toujours un joueur d’élite. Dans un scénario idéal, une performance correcte de Ben sur le court multiplierait les offres l’été prochain et les Sixers pourraient se débarrasser définitivement d’un joueur très inconfortable pour les vestiaires et la direction.

Les Atlanta Hawks s’intéressent de plus en plus à Ben Simmons

Il peut être difficile de convaincre un têtu Ben Simmons pour qu’il revienne à la discipline collective, raison pour laquelle il est toujours conseillé d’avoir des balles stockées dans la chambre. C’est pourquoi 76ers de Philadelphie continuez à écouter les offres et la dernière était de faucons d’Atlanta. Le niveau défensif lamentable de l’équipe cette saison a incité la Géorgie à rechercher cette signature, bien que les pourparlers n’en soient encore qu’à leurs débuts et qu’il n’ait pas encore été entièrement défini ce qu’ils pourraient offrir en retour. Ils ont de bons joueurs et peut-être que Cam Reddish et d’autres bons joueurs pourraient suffire à convaincre les Sixers.