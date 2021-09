Rumeurs NBA: les Portland Trail Blazers se battent également pour Ben Simmons

in

L’un des feuilletons de l’été qui est sur le point d’être résolu est celui qui répond à la situation de Ben Simmons. L’attaquant australien de Sixers de Philadelphie il est l’un des joueurs qui a reçu le plus de critiques lorsque l’équipe a été éliminée pour la énième fois avant une finale de conférence à l’Est.

Ben Simmons a déjà déclaré à son entourage qu’il ne continuerait pas dans la franchise de Pennsylvanie et que son avenir est loin de Philadelphie, mais la question reste dans l’air et on ne sait pas dans quelle équipe le meneur de jeu talentueux évoluera.

Malgré ses problèmes de tir extérieur et de score en général, ce qui est clair, c’est qu’il y a beaucoup d’équipes qui veulent ajouter un joueur aussi intéressant dans des sections aussi importantes que la création d’espace, le maniement du ballon, la vision de jeu…

Un nouvel enchérisseur

Ainsi, une nouvelle équipe est apparue dans la candidature à la signature de Ben Simmons. Jusqu’à présent, des équipes comme Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves ou Cleveland Cavaliers ils avaient été les plus connus pour reprendre les services de l’Australien.

Mais, au cours des dernières heures, un nouvel enchérisseur est apparu pour signer le jeune attaquant, les Portland Trail Blazers. Ceux de l’Oregon font partie de ces groupes qui n’ont pas encore décidé de leur équipe pour l’année prochaine, et ils pourraient accepter un transfert qui se terminerait par d’importants changements de cartes.

Au détriment de ce qui pourrait arriver à Damian Lillard, qui semble s’être énormément refroidi, la continuité de CJ McCollum dans l’équipe n’est pas non plus assurée et il pourrait être l’un des compromis qui se sont retrouvés à Philadelphie en échange de Ben Simmons. Sera-ce fait?