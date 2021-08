Rumeurs NBA : les Sacramento Kings prennent la tête de Ben Simmons

in

Les Rumeurs NBA autour d’une sortie plus que probable de Ben Simmons des 76ers de Philadelphie. Cependant, la franchise qui se fera avec leurs services n’est pas du tout claire en raison de la difficulté de négocier pour un joueur qui a perdu beaucoup de cache. Marvin Bagley III et Buddy Hield sont candidats pour entrer dans le transfert, bien qu’il y ait aussi l’option de D’Aaron Fox.Ce qui est clair, c’est qu’ils ont pris les devants en ce qui concerne Raptors de Toronto et Timberwolves du Minnesota comme déclaré par Hoopshype.