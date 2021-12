Rumeurs NBA: les signatures possibles que Memphis Grizzlies aspire à sonner

Vous n’avez jamais à vous installer et c’est ce que la direction de l’entreprise semble avoir pensé. Grizzly de Memphis. Non contente de devenir la grande équipe révélation de la saison NBA et d’assiéger la zone noble du tableau, avec des sensations de jeu d’équipe spectaculaires et des stars en nette évolution, l’équipe du Tennessee est si proche des objectifs qu’elle ne pouvait même pas être considérée à priori cette année, ils sont prêts à faire un effort sous forme de signatures. Cela ressort clairement des nombreux Rumeurs NBA qui circulent autour de la possibilité qu’ils recherchent un renfort important pour compléter leur liste, avoir plus de profondeur et se présenter comme de véritables candidats à la gloire. Il y a trois joueurs qui sont dans tous les pools pour signer pour les Grizzlies, comme indiqué par nbaanalysis.net.

Copain

Force est de constater que ce tireur hors pair depuis le poste avancé ne fait pas partie des plans futurs des Kings. Relégué sur le banc et en quête d’une sortie de tous côtés, rejoindre une équipe aussi bien intégrée que les Grizzlies et qui déplacent le ballon avec excellence pour trouver des tireurs ouverts, pourrait être une option idéale pour son avenir. Le commerce serait viable si les hommes de Memphis se débarrassaient de Kyle Anderson, Jarret Culver et Tyus Jones.

Eric Gordon

Un autre tireur de garanties, qui a aussi l’avenant d’être un vétéran aguerri dans mille batailles. À l’approche des séries éliminatoires, avoir un homme qui s’est battu plusieurs fois pour le ring pourrait être la clé. De plus, il n’aurait aucun problème à s’adapter aux exigences défensives de l’équipe et pour le recruter, il pourrait suffire de donner aux Rockets quelques tours de repêchage et un joueur comme Culver ou Jones.

Brandon ingram

C’est l’opération la plus risquée, ambitieuse et passionnante. Ingran est clairement mécontent des Pélicans et son arrivée compléterait un 5 de départ qui pourrait difficilement être amélioré dans toute la NBA. Cela leur donnerait tout ce dont ils ont besoin pour se battre avec des garanties pour le ring, mais il reste à voir comment cette opération est réalisable. Ce n’est que par une situation de rébellion de la part d’Ingram que son départ de Pelicans pouvait être facilité.