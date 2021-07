Rumeurs NBA: les Spurs mettent Dejounte Murray sur le marché

Le projet de San Antonio Spurs tournée vers l’avenir à court, moyen et long terme, elle fait partie de celles qui, aujourd’hui, sont plus dans le no man’s land qu’en toute autre chose. La franchise texane refuse de tanker, mais elle n’a pas non plus de liste pour concourir en tant qu’équipe solide en séries éliminatoires.

Les dernières rumeurs de la NBA, cependant, suggèrent que quelque chose se prépare dans les bureaux de San Antonio. Selon le journaliste de ., Zach Harper, les Spurs auraient classé deux de leurs joueurs comme « transférables » : Déjounte Murray Oui Derrick Blanc.

A priori, le nom qui suscite le plus d’intérêt est celui de Murray. Malgré les blessures, le joueur de 24 ans a montré depuis son arrivée en NBA qu’il est une base aux caractéristiques différentes, avec sa capacité défensive comme principale force de son jeu individuel.

Suite aux informations de Harper, les Spurs seraient prêts à déplacer leurs deux joueurs dans des accords séparés ou inclus au sein d’un même pack pour réaliser une star de la compétition qui mènerait le projet de la franchise texane.

Que va-t-il se passer pour choisir 12 du repêchage?

La loterie du repêchage de la NBA 2021 a laissé les San Antonio Spurs avec le 12e choix, comme prévu dans leurs moyens. Cependant, Zach Harper lui-même assure que l’équipe dirigée par Gregg Popovich n’a pas l’intention de le transférer à Dejounte Murray, Derrick White ou les deux en même temps : “Il est très peu probable qu’ils déplacent leur choix.”