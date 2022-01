Rumeurs NBA: les taureaux vont sur le ring et veulent Harrison Barnes OU Jerami Grant

Rumeurs NBA: Après de nombreuses années avec des équipes décevantes qui n’ont pas réussi à atteindre ce qu’elles voulaient cette année Chicago Bulls Il a parié fort pour entourer Zach LaVine de joueurs compétitifs et n’a pas hésité à signer DeMar DeRozan, Lonzo Ball, Alex Caruso (de l’année dernière et Nikola Vucevic) et à essayer quelque chose de grand. Et par la foi, cela fonctionne. Ils sont dans ces premiers instants de l’Est. Pour cette raison, ils n’hésitent pas en ce moment à renforcer la seule position dans laquelle ils sont actuellement faibles. Selon les informations de ., ils auraient remarqué deux hommes pour qui transférer Patrick Williams (qui cette année ne pourra pas jouer en raison d’une blessure). Ce sont deux hommes aux salaires élevés qui donneraient sans aucun doute un autre saut de qualité à l’équipe. L’objectif serait de se battre pour le ring si vous obtenez l’un des joueurs suivants :

Bourse Jerami (20,1 points et 4,8 rebonds aux Detroit Pistons)

Harrison Barnes (16,7 points et 6,1 rebonds aux Sacramento Kings)