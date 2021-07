Rumeurs NBA : les Timberwolves préparent une offre pour Ben Simmons

Chaque semaine qui passe dans la NBA rend plus difficile de voir que l’avenir dans la compétition de Ben Simmons passez par votre équipe actuelle, 76ers de Philadelphie. Les rumeurs NBA listent de plus en plus de prétendants et de candidats pour réaliser le transfert du meneur australien avant le début de la saison 2021/22.

Le dernier d’entre eux est Loups des bois du Minnesota. Même si le 28 juin on parlait déjà d’un éventuel intérêt de la part de la franchise de Minneapolis, ce n’est que ce 10 juillet que les choses ont commencé à devenir sérieuses quant à un éventuel transfert avec les Sixers.

C’est ce qu’avance le journaliste et initié des Timberwolves eux-mêmes dans ., Jon Krawczynski. Selon le journaliste, les T-Wolves veulent entamer des négociations pour Simmons immédiatement, et prépareraient déjà une première offre à lancer à Philadelphie.

Poursuivant les informations de Krawczynski, la seule chose que les Minnesota Timberwolves sont claires à propos de ces négociations est qu’elles n’incluront en aucun cas D’Angelo Russell. La franchise considère son joueur de 25 ans comme un élément essentiel de son noyau à l’avenir et n’envisage pas de l’échanger.

Ricky Rubio aux Sixers ?

Dans le cas hypothétique où le transfert est reporté, et puisque les Timberwolves ne veulent pas inclure Russell comme monnaie d’échange, la franchise de Minneapolis n’aurait que la possibilité de mettre Ricky Rubio dans le peloton. La garde espagnole subirait une énorme perte de minutes avec l’arrivée de Ben Simmons et avec D’Angelo Russell dans l’équipe. Philadelphie pourrait être sa quatrième équipe NBA.