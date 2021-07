Rumeurs NBA: les Warriors cherchent une autre star grâce au repêchage

in

Pour la deuxième année consécutive Guerriers de l’état d’or arriver à NBA Draft 2021 avec des options pour obtenir (et beaucoup) votre modèle. Si l’année dernière ils avaient le choix numéro 2, cette fois ils auront deux choix à la loterie : les positions numéro 7 et 14.

Comme l’année dernière, la première chose que fait San Francisco est d’essayer d’obtenir une star en échangeant des joueurs et des choix. Concrètement, ils auraient créé un package qui comprendrait James Wiseman (le numéro 2 de l’année dernière qui ne semble pas avoir convaincu) et le numéro 7 de cette campagne.

Ceux de la Baie sont très clairs que Stephen Curry Il tourne son année et la saison prochaine, ils doivent l’entourer correctement pour aspirer à nouveau sur le ring. Ils espèrent que Klay Thompson reviendra à cent pour cent récupéré après ses deux ans d’absence et que Draymond Green reviendra pour offrir son meilleur niveau.

Bague Lillard et Simmons

A partir de là, l’objectif de ceux de la Baie est d’obtenir une autre étoile. Nombreux sont les Rumeurs NBA. C’est connu que Damien Lillard Il n’est pas entièrement satisfait des Trail Blazers de Portland, après plusieurs années d’échec en séries éliminatoires, et il pourrait être la première option, mais pas la dernière. Selon les pairs de CBS, cela pourrait bien être une cible

Ainsi, un autre de ceux qui a retenti est Ben Simmons. Compte tenu du fait qu’avec Klay et Steph le côté tir est plus que contrôlé chez les Warriors, l’arrivée d’un meneur de jeu total avec une grande vision du jeu et une capacité défensive comme celle de la star critiquée des Sixers pourrait être une autre option très sérieuse. .

Bref, les Warriors vont faire à l’été 2021 la même chose qu’ils ont fait à l’été 2020 : mettre leurs drafts (et Wiseman) sur le marché pour tenter de traquer une star qui les fera bondir en avant et pouvoir, combattre à nouveau pour remporter la NBA.