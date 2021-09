Rumeurs NBA : Les Warriors, destination possible de Marc Gasol

in

Avec Marc Gasol potentiellement sur le marché, Guerriers de l’état d’or est l’une des équipes qui pourraient montrer de l’intérêt pour être le meilleur défenseur de la NBA en 2013 et champion en tant que meneur en 2019. Il n’a pas été valorisé dans Les Lakers de Los AngelesMais à 36 ans, il peut toujours être un joueur précieux pour un concurrent.

Les fans de Warriors se souviennent de l’excellent travail défensif de Marc Gasol lors de la finale 2019 couvrant même Stephen Curry sur le périmètre. Cela fait de lui maintenant un joueur qui pourrait être d’une grande aide pour une équipe avec un jeu intérieur inexpérimenté qui a besoin d’un joueur comme l’Espagnol.

Marc, qui est répertorié comme une option souhaitée par les Warriors sur yardbarker.com, au-delà des simples rumeurs de la NBA, est un joueur qui serait formidable pour le Stve Kerr. Avec ses compétences de vétéran, il aiderait Wiseman, Looney et compagnie à améliorer leurs compétences défensives et avec sa capacité à déplacer le ballon, il générerait des tirs pour Stephen Curry, Klay Thompson et le reste des tireurs de la baie.

Rumeurs NBA : Les 3 franchises avec le plus d’options pour signer Marc Gasol https://t.co/l3QEApAR8A – Blog de Basket (.) Com (@BlogDeBasket) 6 septembre 2021

Marc aux Lakers

Marc Gasol ne veut pas répéter l’expérience de la saison dernière d’être un joueur abandonné au fond de la banque. Ainsi, l’arrivée de Dwight Howard et le débarquement imminent de DeAndre Jordan font, peu importe ce que font les Lakers, qu’il cherche une issue.