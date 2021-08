Rumeurs NBA : les Warriors ont-ils une chance d’obtenir Bradley Beal ?

Rumeurs NBA: Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green de retour la saison prochaine, donc le Guerriers de l’état d’or Ils doivent être conscients qu’ils doivent avoir une équipe de championnat. En juillet, Marcus Thompson II de . a révélé que Bradley Beal C’est au sommet de la liste de souhaits de Golden State, et pendant ce marché, ils essaieront de l’obtenir.

Zach Buckley de Bleacher Report a créé une liste d’idées commerciales et l’une d’entre elles comprend les Warriors envoyant un colis comprenant James Wiseman, Andrew Wiggins, Moses Moody et Jonathan Kuminga aux Washington Wizards en échange de Beal et Kentavious Caldwell-Pope. Accepter l’offre des Warriors serait extrêmement bénéfique pour les Wizards, surtout s’ils décident finalement de démolir leur liste et de subir une reconstruction complète.